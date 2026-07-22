Врач Умнов назвал самые полезные завтраки в жару

Завтраки в жару должны быть легкие и сбалансированные, чтобы не перегружать пищеварение, но при этом обеспечивать организм белком, клетчаткой, сложными углеводами и витаминами, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в интервью «Ленте.