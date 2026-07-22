Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 429 подписчиков

Врач Умнов назвал самые полезные завтраки в жару

Врач Умнов назвал самые полезные завтраки в жару

Завтраки в жару должны быть легкие и сбалансированные, чтобы не перегружать пищеварение, но при этом обеспечивать организм белком, клетчаткой, сложными углеводами и витаминами, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в интервью «Ленте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии