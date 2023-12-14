WP: американского генерала рассмешила просьба Залужного поставить F-16 Украине

Весной 2023 года на фоне утечки секретных данных Пентагона Марк Милли, который на тот момент занимал пост главы Объединенного комитета начальников штабов США, рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного поставить Украине истребители F-16.