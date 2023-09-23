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«Авангард» удаляется меньше всех в КХЛ, коэффициент сегодня – 2.00

«Авангард» сыграет против «Нефтехимика», который на старте сезона заработал втрое больше малых штрафов (44 против 15), а в личных встречах с «Авангардом» 10 раз подряд не проиграл по штрафному времени.

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