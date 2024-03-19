Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская стала одной из главных героинь, буквально символом «крымской весны».
«Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СС
Сергей Скрипальщиков
Она идиотка. Не было и не будет такой нации - украинец или украинка. Это как москвичей назвать нацией. Или жителей другого города. Она или не знает историю, или сознательно искажает. Насчет символики такая же ситуация. Z - древнерусская буква Земля (Зело). Ну и по остальным её предпочтениям тоже вопросы есть.
Ответить
23 час.
Вера Голубь
Какая каша в голове у этой не состоявшейся "дипломатки"! Удивительно, как она стала прокурором. Давно надо про нее забыть и не вспоминать без конца. Ничего умного она сказать не может. Украинство - заразная вещь... и похоже, неизлечимая! Забыть и не пиарить больше!
Ответить
23 час.
Скиф Туран
Наговорил ты три короба, и всё порожняк. Задание от пиндосов у тебя такое, Поклонскую, в очередной раз дерьмом попытаться измазать. ЗАПОМНИ: к идеалистам типа Поклонской, дерьмо не пристаёт!
Ответить
22 час.
Свежие комментарии