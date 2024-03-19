«Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»

СС Сергей Скрипальщиков Она идиотка. Не было и не будет такой нации - украинец или украинка. Это как москвичей назвать нацией. Или жителей другого города. Она или не знает историю, или сознательно искажает. Насчет символики такая же ситуация. Z - древнерусская буква Земля (Зело). Ну и по остальным её предпочтениям тоже вопросы есть.

Вера Голубь Какая каша в голове у этой не состоявшейся "дипломатки"! Удивительно, как она стала прокурором. Давно надо про нее забыть и не вспоминать без конца. Ничего умного она сказать не может. Украинство - заразная вещь... и похоже, неизлечимая! Забыть и не пиарить больше!