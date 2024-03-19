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«Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»

«Я украинка. И я не откажусь от своей национальности». Куда пропала Наталья Поклонская спустя 10 лет «крымской весны»

Бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская стала одной из главных героинь, буквально символом «крымской весны».

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Комментарии
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СС
Сергей Скрипальщиков
Она идиотка. Не было и не будет такой нации - украинец или украинка.  Это как москвичей назвать нацией. Или жителей другого города.  Она или не знает историю, или сознательно искажает.  Насчет символики такая же ситуация. Z - древнерусская буква Земля (Зело). Ну и по остальным её предпочтениям тоже вопросы есть.
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23 час.
Вера Голубь
Какая каша в голове у этой не  состоявшейся &quot;дипломатки&quot;! Удивительно, как она стала прокурором.  Давно надо про нее забыть и не вспоминать без конца. Ничего умного она сказать не может. Украинство - заразная вещь... и похоже, неизлечимая! Забыть и не пиарить больше!
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23 час.
Скиф Туран
Наговорил ты три короба, и всё порожняк. Задание от пиндосов у тебя такое, Поклонскую, в очередной раз дерьмом попытаться измазать. ЗАПОМНИ: к идеалистам типа Поклонской, дерьмо не пристаёт!
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22 час.

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