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Важно! Российская армия отразила атаку БпЛА и катеров в Крыму и приграничных областях

Важно! Российская армия отразила атаку БпЛА и катеров в Крыму и приграничных областях

Атака продолжалась с 1:55 до 2:20, сообщает Министерство обороны.  Также за ночь было сбито 3 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) над Крымом, два над Брянской областью и один над Белгородской областью.

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