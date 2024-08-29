Важно! Российская армия отразила атаку БпЛА и катеров в Крыму и приграничных областях

Атака продолжалась с 1:55 до 2:20, сообщает Министерство обороны. Также за ночь было сбито 3 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) над Крымом, два над Брянской областью и один над Белгородской областью.
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