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Журнал «Профиль»

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ВС РФ поразили контейнерный терминал в Черноморске

В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 26 июля 2026 года, в воскресенье.

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