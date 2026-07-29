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Всё о женщинах

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Как выбрать санскрин для лица: подробная инструкция по покупке

Как выбрать санскрин для лица: подробная инструкция по покупке

Перед выходом из дома многие вспоминают о солнцезащитном креме только летом или в отпуске. Только вот ультрафиолет действует на кожу круглый год, ускоряя появление морщин, пигментных пятен и других признаков фотостарения.

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