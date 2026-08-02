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Взрыв в центре Москвы, удар США по Ирану и атака на судно в Черном море: главное за сутки

Взрыв в центре Москвы, удар США по Ирану и атака на судно в Черном море: главное за сутки

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. В центре Москвы при взрыве у ресторана погибли три человека. В Иране сообщили о кончине мирных жителей после авиаудара США, а в Черном море украинские беспилотники атаковали и потопили гражданское судно.

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