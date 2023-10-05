Посольство РФ в Турции: Анкара не сообщала о встрече по Украине в октябре

Пресс-служба российского посольства в Анкаре сообщила агентству ТАСС, что российские дипломатические представители не были проинформированы о предстоящей международной встрече по Украине, которую, по данным Bloomberg, организует Турция.
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