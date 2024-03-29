В работе Telegram в России произойдут серьезные изменения

В работе Telegram в России произойдут серьезные измененияОснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что пользователи мессенджера из РФ, Украины и Беларуси теперь смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии