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  • Natalija Osminina
    Спасибо, Ирина. Я уже решила  ЭТОМУ не отвечать. Поставила Вам плюсик за пост  Серому.Жившие в СССР ник...
  • Вячеслав 5
    Станок который без остановки и контроля печатает в Америке главное его оружие-ДОЛЛАР может стать ненужным во всех стр...Обиделись на сауд...
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За многовекторность придется заплатить 60 млрд долларов. Путин поставил Эрдогана в очень интересную позу

За многовекторность придется заплатить 60 млрд долларов. Путин поставил Эрдогана в очень интересную позу

Интересная жизнь с Vera Star Нашему старинному восточному другу Реджепу Эрдогану в ответ за недружелюбные действия из Кремля так больно щелкнули по носу, что звон стоит на весь мир.

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Комментарии
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W
Walery
Что ты хотел сказать, Толик?  Бери газовоз, и развози газ по деревням по рублю за килограмм!  Такого благодетеля как ты (быдлятину) скоро отблагодарят твои же клиенты.
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3 час.
Людмила Свириденко
Единственное, что мы умеем делать качественно, это делать халяву другим странам и народам и выращивать себе врагов.
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3 час.
Александр Шентябин
Ума нема - считай калека!
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3 час.

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