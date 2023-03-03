Челябинская область наращивает сотрудничество с Таджикистаном

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил торговые связи региона с Таджикистаном. Сейчас Текслер находится в Таджикистане, где принимает участие в девятой конференции по деловому и инвестиционному партнерству России с этой республикой.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил торговые связи региона с Таджикистаном. Сейчас Текслер находится в Таджикистане, где принимает участие в девятой конференции по деловому и инвестиционному партнерству России с этой республикой.
Свежие комментарии