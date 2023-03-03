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Челябинская область наращивает сотрудничество с Таджикистаном

Челябинская область наращивает сотрудничество с Таджикистаном

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил торговые связи региона с Таджикистаном. Сейчас Текслер находится в Таджикистане, где принимает участие в девятой конференции по деловому и инвестиционному партнерству России с этой республикой.

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