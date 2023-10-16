КНДР обвинила Японию в подготовке к вторжению в Корею и агрессивной войне

Комментируя ситуацию, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило, что КНДР считает рост военных расходов Японии, ее намерение принять на вооружение наступательные средства и участвовать в военных учениях с США и Южной Кореей признаками подготовки Токио к вторжению в Корею и "ведению агрессивной войны".