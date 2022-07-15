На Южном Урале продлили запрет на движение большегрузов

В Челябинской и Курганской областях продлили ограничения движения большегрузов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», сегодня, 15 июля, с 12:00 (время местное) в связи с высокой дневной температурой окружающего воздуха свыше +32 градусов по Цельсию введено временное ограничение для тяжеловесных машин, выполняющих перевозку грузов по автомобильным дорогам федерального значения в Челябинской и Курганской областях: М-5 «Урал» на участке с 1796 км по 1871 км; М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке с 11 км по 130 км; А-310 (Челябинск – Троицк) на участке с 16 км по 146 км; Р-254 «Иртыш» на участке с 13 км по 465 км; Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, на участке с 0 км по 91 км; Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) на участке с 125 км по 356 км.