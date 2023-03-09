СМИ сообщили об ухудшающейся ситуации с загрязнением орбиты Земли

Ученые, имеющие опыт работы как в области спутниковых технологий, так и в области загрязнения океана пластиком, подчеркнули необходимость глобального консенсуса по защите орбиты Земли от мусора, учитывая опыт борьбы с такой же проблемой в океанах.
Ученые, имеющие опыт работы как в области спутниковых технологий, так и в области загрязнения океана пластиком, подчеркнули необходимость глобального консенсуса по защите орбиты Земли от мусора, учитывая опыт борьбы с такой же проблемой в океанах.
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