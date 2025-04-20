Феррер о критике Алькараса: «Сегодня из-за соцсетей игроки очень уязвимы. Критиковать его в 21 год – это не то же, что критиковать меня в 43»

«У нас в Испании так принято – это культурная особенность. Сколько раз люди списывали Рафу после травм, а он возвращался еще сильнее? Карлосу 21 год, он выиграл четыре «Больших шлема» – икона в 21 год! Чего от него хотят? Чтобы он выигрывал каждый турнир? Карлос – особенный игрок, на уровне Рафы, так давайте наслаждаться его игрой.