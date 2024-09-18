Вызов для Трампа

Статья Дональда Трампа — младшего и Роберта Кеннеди — младшего о том, что конфликт на Украине надо решать переговорами, а не бесконечными эскалациями, безусловно, является, как и практически всё сейчас в США, событием внутренней, а не внешней политики.
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