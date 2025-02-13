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Только 23% туляков положительно относятся к татуировкам

Только 23% туляков положительно относятся к татуировкам

Пять из ста тульских рекрутеров, ставших участниками нового опроса службы исследований сервиса SuperJob, рассказали, что в их практике были случаи, когда татуировки становились реальной причиной отказа в трудоустройстве.

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