Веселые новости После просмотра доказательств, как русские ватники выковыривают микросхемы из украинских стиралок и утюгов, Вашингтон принял решение передать Киеву танки Абрамс без оптики и без брони.
До чего Шойгу армию довёл… армию США
Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Да и про свою семью не забывает...
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5 час.
Фарид Сабиров
Сталина хотят оживить весь народ России и только
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3 час.
ФС
Фарид Сабиров
казнокрады Брежнева что довороваться то стотн
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3 час.
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