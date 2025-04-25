Судороги ног: почему они возникают и как их предотвратить?

Alexandr Isaev

От первой и второй причин судорог ног помогает средство аспоркам. Содержит магний и калий(магний без калия не усваивается организмом). Восстанавливается водно солевой баланс. Ещё лучше помогает настой(чай) с шелухой лука. Кроме магния и калия состав содержит и другие полезные минералы. Я просто при заваривании чая добавляю сухую шелуху. Действует моментально, даже после одного приёма. Пью такой чай постоянно. Про судороги забыл. Прочитал об шелухе на сайте про здоровье, рецепт СТАРОГО ВРАЧА. А ВСЕ ТАБЛЕТКИ приносят ВРЕД вплоть до возникновения рака.