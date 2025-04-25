ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexandr Isaev
    От первой и второй причин судорог ног помогает средство аспоркам. Содержит магний и калий(магний без калия не усваива...Судороги ног: поч...
  • Tahmina 8
    Не правда! Мои кошки тоже смущаются, когда я  делаю им комплименты. Современная эволюция у животных сильно недооценена.Как юную деву вог...
  • sobering
    Музыканты исполнители не доживают до своего Альцгеймера. И курящие.  https://www.youtube.com/watch?v=iPh17BR6pt8Помогают ли кросс...

Судороги ног: почему они возникают и как их предотвратить?

Судороги ног: почему они возникают и как их предотвратить?

Резкая и болезненная судорога мышц ног — знакомое многим неприятное ощущение. В большинстве случаев эпизодические судороги ног безвредны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Alexandr Isaev
От первой и второй причин судорог ног помогает средство аспоркам. Содержит магний и калий(магний без калия не усваивается организмом). Восстанавливается водно солевой баланс.  Ещё лучше помогает настой(чай) с шелухой лука. Кроме магния и калия состав содержит и другие полезные минералы. Я просто при заваривании чая добавляю сухую шелуху.  Действует моментально, даже после одного приёма. Пью такой чай постоянно. Про судороги забыл. Прочитал об шелухе на сайте про здоровье, рецепт СТАРОГО ВРАЧА. А ВСЕ ТАБЛЕТКИ приносят ВРЕД вплоть до возникновения рака.
Ответить
6 час.
наверх