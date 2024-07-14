Полиция Нью-Йорка усилила меры безопасности в районе башни Trump Tower Полиция Нью-Йорка усилила безопасность в районе башни Trump Tower и других местах после стрельбы на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании.
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