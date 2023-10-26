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SHOT: Двое уроженцев Таджикистана сбежали с призывного пункта в Москве

SHOT: Двое уроженцев Таджикистана сбежали с призывного пункта в Москве

Двое граждан Таджикистана в спешке покинули призывной пункт в Москве. Согласно полученным данным, их должны были отправить на военную службу после получения российского гражданства, однако теперь против сбежавших заведут уголовное дело.

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