SHOT: Двое уроженцев Таджикистана сбежали с призывного пункта в Москве

Двое граждан Таджикистана в спешке покинули призывной пункт в Москве. Согласно полученным данным, их должны были отправить на военную службу после получения российского гражданства, однако теперь против сбежавших заведут уголовное дело.
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