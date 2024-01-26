Архив нацбезопасности США: Ельцин предлагал присоединить Россию к НАТО первой

Экс-президент России Борис Ельцин в 1994 году на ужине с американским коллегой Биллом Клинтоном в Ново-Огарево заявил, что в случае расширения Североатлантического альянса РФ должна присоединиться к нему первой.
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