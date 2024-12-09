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Карданахишвили, Чадов, Торопов, Кантер и Мун – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

Карданахишвили, Чадов, Торопов, Кантер и Мун – в символической пятерке недели Лиги ВТБ

В пятерку вошли Антон Карданахишвили («Самара»), Александр Чадов («Пари НН»), Сергей Торопов (УНИКС), Керем Кантер («Автодор») и Ксавьер Мун («Зенит»).

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