Слово и дело

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Критик Соседов назвал малообразованными противников российских властей среди звезд

Критик Соседов назвал малообразованными противников российских властей среди звезд

Музыкальный критик Сергей Соседов возмутился поведением звезд шоу-бизнеса, которые позволяют негативно высказываться о ситуации в стране.

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