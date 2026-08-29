Прогноз экспертов: курс рубля останется на текущем уровне

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что банк сохраняет прогноз по курсам валют на конец 2026 года на текущих уровнях.
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