"Алые паруса" покажут пассажирам China Southern Airlines

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Праздник выпускников "Алые паруса" станет частью международного медиапроекта "Экран на борту" (CMG Air Channel), который запустила Медиакорпорация Китая China Media Group.
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