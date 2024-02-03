Politico: Орбан изменил мнение по помощи Украине из-за Италии и Франции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на выделение Евросоюзом помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов в результате уговоров со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и итальянского премьера Джорджи Мелони, сообщает Politico со ссылкой на источники.