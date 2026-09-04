Сводки СВО, 4 сентября, главное: группировка «Север» захлопнула «котел» площадью 450 кв. км

1653-й день спецоперации. На Украине начался активный прогрев женской мобилизации Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Бойцы ГрВ «Север» взяли под контроль н.
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