БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 4 сентября, главное: группировка «Север» захлопнула «котел» площадью 450 кв. км

Сводки СВО, 4 сентября, главное: группировка «Север» захлопнула «котел» площадью 450 кв. км

1653-й день спецоперации. На Украине начался активный прогрев женской мобилизации Радомир Маркуш Фото: Александр Полегенько/ТАСС Бойцы ГрВ «Север» взяли под контроль н.

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