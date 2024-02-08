Международную выставку-форум «Россия» продлили до 8 июля

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлена до 8 июля. Об этом сообщает РИА Новости. Генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, международная выставка-форум станет значимым событием этого лета.
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