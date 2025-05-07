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Царьград

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Нет денег - нет лечения: Русская туристка в Таиланде впала в кому, не дождавшись помощи

Нет денег - нет лечения: Русская туристка в Таиланде впала в кому, не дождавшись помощи

Русская туристка в Таиланде впала в кому, не дождавшись помощи от врачей. В больнице действовали по принципу "нет денег - нет лечения".

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