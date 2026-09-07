Путин и Пашинян на встрече в Москве обсудят проведение референдума в Армении

РИА Новости/Александр Казаков, Mark Schiefelbein/AP/TASS Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Москве обсудят возможное проведение референдума в республике.
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