Минувшей ночью сотрудники МЧС Севастополя спасли людей из подтопленного дома и вывели мужчину из леса

Минувшей ночью сотрудники МЧС Севастополя спасли людей из подтопленного дома и вывели мужчину из лесаВ СТ «Рыбак-5» подтопленными оказались частный дом и придомовая территория – вода поднялась почти на 1,5 метра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии