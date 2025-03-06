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Закон, порядок, государство

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За попытку хищения топлива из тепловоза перед судом в Забайкалье предстанут два железнодорожника

В Забайкальском крае следователи Борзинского ЛО МВД России на транспорте завершили предварительное расследование уголовного дела о покушении на кражу дизельного топлива из тепловоза.

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