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Баррель нефти WTI дороже $100 впервые с 21 мая, следует из данных торгов

Баррель нефти WTI дороже $100 впервые с 21 мая, следует из данных торгов Тем временем цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $105 за баррель впервые с 22 мая 2026 г.

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