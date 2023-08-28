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Тамара Москвина: «Галлямов наверняка будет заниматься футболом настолько, насколько это не мешает заниматься главным делом»

– Как относитесь к тому, что Александр Галлямов играет за футбольную команду «Чисто Питер»? Насколько вообще опасно для фигуриста заниматься какими-то другими видами спорта, кроме профильного? – Вообще это риск – заниматься травмоопасными видами спорта.

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