Тамара Москвина: «Галлямов наверняка будет заниматься футболом настолько, насколько это не мешает заниматься главным делом»

– Как относитесь к тому, что Александр Галлямов играет за футбольную команду «Чисто Питер»? Насколько вообще опасно для фигуриста заниматься какими-то другими видами спорта, кроме профильного? – Вообще это риск – заниматься травмоопасными видами спорта.