«Осталась без денег и без дома»: Юлия Проскурякова объявила с экрана о разводе

Жена Игоря Николаева больше не собирается оставаться в тени мужа композитора. Юлия Проскурякова в фильме "Слезы осушит ветер" кадр Операция на сердце 63-летнего Игоря Николаева совпала с признанием актерского таланта его жены Юлии Проскуряковой.