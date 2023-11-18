«Осталась без денег и без дома»: Юлия Проскурякова объявила с экрана о разводе

Жена Игоря Николаева больше не собирается оставаться в тени мужа композитора. Юлия Проскурякова в фильме "Слезы осушит ветер" кадр Операция на сердце 63-летнего Игоря Николаева совпала с признанием актерского таланта его жены Юлии Проскуряковой.
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