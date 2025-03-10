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Дегтярёв заявил, что Жириновский предсказал ему работу в должности министра спорта

Дегтярёв заявил, что Жириновский предсказал ему работу в должности министра спорта

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал, как бывший глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказал ему работу на посту министра спорта «Владимир Вольфович славился прогнозами.

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