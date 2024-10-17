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Шапочки из фольги — как они появились и могут ли защитить от излучения

Шапочки из фольги — как они появились и могут ли защитить от излучения

Шапочка из фольги — популярный интернет-мем, неразрывно связанный с теориями заговора. Для рядового пользователя сети — это бородатая, но еще актуальная шутка, но для конспирологов — реальный способ защиты от космических лучей, экстрасенсов, читающих мысли и управляющих сигналов рептилоидов.

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