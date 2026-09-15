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PSYСHOLOGY & FUN

255 подписчиков

📩 Включусь и я в обсуждение "Как ИИ поработит мир". Сам в эту тему погружен в области разработки. И когда-то коллегам уже рассказывал, как это произойдёт.

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