📩 Включусь и я в обсуждение "Как ИИ поработит мир". Сам в эту тему погружен в области разработки. И когда-то коллегам уже рассказывал, как это произойдёт.
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