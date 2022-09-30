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Умные остановки с глюками, "судьба" горячей воды – в новом выпуске подкаста ИА UssurMedia

Умные остановки с глюками, "судьба" горячей воды – в новом выпуске подкаста ИА UssurMedia

Шестой выпуск подкаста подготовила редакция ИА UssurMedia. В голосовой обзор вошли новости, которые чаще всего обсуждали жители Уссурийска с 28 по 30 сентября.

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