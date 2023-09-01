Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском показал, где спрятал ее телефон

Убийство подростка вменяют велосипедисту, который ехал следом за погибшей. 1 сентября суд изберет ему меру пресеченияВ Каменске-Уральском Свердловской области 1 сентября суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летней девушки.
Убийство подростка вменяют велосипедисту, который ехал следом за погибшей. 1 сентября суд изберет ему меру пресеченияВ Каменске-Уральском Свердловской области 1 сентября суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летней девушки.
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