Царьград

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Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском показал, где спрятал ее телефон

Подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Каменске-Уральском показал, где спрятал ее телефон

Убийство подростка вменяют велосипедисту, который ехал следом за погибшей. 1 сентября суд изберет ему меру пресеченияВ Каменске-Уральском Свердловской области 1 сентября суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве 16-летней девушки.

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