Во что превратились выборы президента и референдум в Молдавии?

20 октября в Молдавии пройдут выборы президента и референдум о вступлении страны в Европейский союз. Предвыборная кампания этого года отличается от предыдущих кампаний в Молдавии тем, что никто и никогда из власти так грубо не задействовал административный ресурс для подавления оппозиции.