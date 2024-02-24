Живая Кубань
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Живая Кубань

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  • Боцман
    Было ли чем гордиться, обдирать народ , ещё в 90 научились, и продолжают до сих пор. Позор правительствуКубань заняла вто...
  • patentlil
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  • Игорь
    Так после медиков они уже отсидели, тоесть перешли на другой уровень, прошли школуВ Сургуте две жен...

Кубань заняла второе место в России по тратам на платную медицину

Кубань заняла второе место в России по тратам на платную медицину

Кубань заняла второе место в России по тратам на платную медицинуВ России в  2023 году на 11% вырос объем платных медицинских услуг Этот показатель достиг 1,36 трлн рублей ,увеличившись за год на 150 млрд.

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Б
Боцман
Было ли чем гордиться, обдирать народ , ещё в 90 научились, и продолжают до сих пор. Позор правительству
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