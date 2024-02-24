Кубань заняла второе место в России по тратам на платную медицину

Кубань заняла второе место в России по тратам на платную медицинуВ России в 2023 году на 11% вырос объем платных медицинских услуг Этот показатель достиг 1,36 трлн рублей ,увеличившись за год на 150 млрд.
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