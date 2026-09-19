«Реал» выиграл Суперкубок Евролиги, обыграв «Олимпиакос»

«Реал» одержал победу над «Олимпиакосом» в финале Суперкубка Евролиги со счётом 93:89. Матч состоялся в Абу-Даби и завершился с результатом по четвертям 24:15, 23:28, 28:29, 18:17.
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