Россиянам рассказали, кому полагается двойная пенсия

Пенсию в двойном размере в России назначают людям с инвалидностью, а также бывшим военнослужащим при условии, что у них имеется стаж работы по гражданским специальностям, сообщила завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.
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