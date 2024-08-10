Россиянам рассказали, кому полагается двойная пенсия

Пенсию в двойном размере в России назначают людям с инвалидностью, а также бывшим военнослужащим при условии, что у них имеется стаж работы по гражданским специальностям, сообщила завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости.