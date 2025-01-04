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Оттепель в Екатеринбурге: коммунальщики за ночь вывезли с улиц более 4,5 тысяч тонн снега

Оттепель в Екатеринбурге: коммунальщики за ночь вывезли с улиц более 4,5 тысяч тонн снега

В Екатеринбурге в связи с продолжающейся второй день оттепелью увеличен темп уборки улиц и дорог. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии уральской столицы, в ночь с 3 на 4 января на полигоны вывезено более 4 474 тонн снега.

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