Оттепель в Екатеринбурге: коммунальщики за ночь вывезли с улиц более 4,5 тысяч тонн снега

В Екатеринбурге в связи с продолжающейся второй день оттепелью увеличен темп уборки улиц и дорог. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии уральской столицы, в ночь с 3 на 4 января на полигоны вывезено более 4 474 тонн снега.