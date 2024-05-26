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Оскар Пиастри о шансах опередить Леклера: «Думаю, наш лучший вариант попытаться победить – это стратегия»

Пиастри хочет выиграть Гран-при Монако. Пилот «Макларена», стартующий вторым, признал, что опередить Леклера будет трудно, и что наиболее реалистичным вариантом будет попробовать сделать это за счет стратегии по ходу гонки.

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