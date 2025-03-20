Орловские аграрии не могут получить льготные кредиты

Ситуацию в экономике Орловщины рассмотрели накануне, 18 марта, на профильном комитете облсовета. Руководитель Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности области Сергей Антонцев рассказал о позитивной динамике развития экономического сектора региона.
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