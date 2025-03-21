В немецком издании Der Spiegel вышла статья под названием «Украинский Черчилль ищет новую роль». В ней высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского «мировоззрение школьника».
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