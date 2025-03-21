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Картина дня. Финансы

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Spiegel: У украинского Черчилля мировоззрение школьника

Spiegel: У украинского Черчилля мировоззрение школьника

В немецком издании Der Spiegel вышла статья под названием «Украинский Черчилль ищет новую роль». В ней высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности заявил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского «мировоззрение школьника».

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